Испанка ушла из жизни через эвтаназию после длительной судебной борьбы с отцом

Испанка, долгое время боровшаяся со своим отцом за право на прекращение жизни, умерла в четверг от эвтаназии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

25-летняя жительница Барселоны Ноэлия Кастильо стала парализованной в результате травм, полученных при попытке самоубийства в 2022 году.

Каталонское правительство предоставило ей право на эвтаназию летом 2024 года, но процесс был приостановлен в последний момент после юридических возражений, выдвинутых ее отцом при поддержке консервативной правозащитной группы "Христианские юристы" (Abogados Cristianos).

Он утверждал, что его дочь страдала расстройством личности, которое влияло на ее способность принимать решения.

Он также указал на "обязанность государства защищать жизнь людей, особенно наиболее уязвимых, как в случае с молодым человеком с проблемами психического здоровья".

Эта апелляция положила начало 18-месячной судебной тяжбе, которая завершилась решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в пользу Ноэлии Кастильо.

В четверг вечером организация Abogados Cristianos объявила в X, что Кастильо умерла в результате эвтаназии. Группа заявила, что ее случай "подчеркивает серьезные недостатки" испанского законодательства об эвтаназии.

Выступая на испанском телевидении ранее на этой неделе, Кастильо сказала, что ее отец пытался юридически заблокировать ее решение умереть достойно. "Он не уважал мое решение и никогда не будет уважать", - сказала она.

Она также рассказала о своем трудном детстве, большую часть которого она провела в домах для ухода.

Она сказала, что впервые подверглась сексуальному насилию со стороны своего бывшего парня, с которым она прожила четыре года, после того, как она приняла снотворное, чтобы помочь себе заснуть, а также сказала, что в другом случае на нее напали несколько мужчин в ночном клубе.

25-летняя женщина сказала, что всегда "чувствовала себя одинокой" и никогда не сомневалась, что хочет принять решение об эвтаназии.

"Никто в моей семье не поддерживает это, - сказала она. - Я ухожу, а вы остаетесь здесь со всей этой болью, но как насчет всех страданий, которые я пережила на протяжении многих лет? Я просто хочу уйти с миром и остановить боль. Счастье отца, матери или сестры не должно предшествовать счастью дочери".

Ее семья сможет прийти и попрощаться, сказала Ноэлия, но добавила, что хочет быть наедине со своим врачом, когда будет сделана смертельная инъекция.

Ее мать Йоланда сказала, что не согласна с решением дочери, но "уважает" его.

Дополнение

Закон Испании об эвтаназии вступил в силу в 2021 году. Согласно правительственным данным, в 2024 году, последнем доступном году, было удовлетворено 426 запросов на помощь при смерти.

Это был первый случай, когда дело попало в суд для разрешения.

