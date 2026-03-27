Іспанка пішла з життя через евтаназію після тривалої боротьби у суді з батьком

Іспанка, яка тривалий час боролася зі своїм батьком за право на припинення життя, померла в четвер від евтаназії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

25-річна жителька Барселони Ноелія Кастільйо стала паралізованою внаслідок травм, отриманих при спробі самогубства у 2022 році.

Каталонський уряд надав їй право на евтаназію влітку 2024 року, але процес було припинено в останній момент після юридичних заперечень, висунутих її батьком за підтримки консервативної правозахисної групи "Християнські юристи" (Abogados Cristianos).

Він стверджував, що його дочка страждала на розлад особистості, який впливав на її здатність ухвалювати рішення.

Він також вказав на "обов'язок держави захищати життя людей, особливо найбільш уразливих, як у випадку з молодою людиною з проблемами психічного здоров'я".

Ця апеляція започаткувала 18-місячну судову тяганину, яка завершилася рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) на користь Ноелії Кастільйо.

У четвер увечері організація Abogados Cristianos оголосила у X, що Кастільйо померла в результаті евтаназії. Група заявила, що її випадок "наголошує на серйозних недоліках" іспанського законодавства про евтаназію.

Виступаючи на іспанському телебаченні раніше цього тижня, Кастільйо сказала, що її батько намагався юридично заблокувати її рішення померти гідно. "Він не поважав моє рішення і ніколи не поважатиме", - сказала вона.

Вона також розповіла про своє важке дитинство, більшу частину якого вона провела в будинках для догляду.

Вона сказала, що вперше зазнала сексуального насильства з боку свого колишнього хлопця, з яким вона прожила чотири роки, після того, як вона прийняла снодійне, щоб допомогти собі заснути, а також сказала, що в іншому випадку на неї напали кілька чоловіків у нічному клубі.

25-річна жінка сказала, що завжди "почувалася самотньою" і ніколи не сумнівалася, що хоче ухвалити рішення про евтаназію.

"Ніхто в моїй родині не підтримує це, - сказала вона. - Я йду, а ви залишаєтеся тут з усім цим болем, але як щодо всіх страждань, які я пережила протягом багатьох років? Я просто хочу піти з миром і зупинити біль. Щастя батька, матері чи сестри не повинно передувати щастю доньки".

Її родина зможе прийти і попрощатися, сказала Ноелія, але додала, що хоче бути наодинці зі своїм лікарем, коли буде зроблена смертельна ін'єкція.

Її мати Йоланда сказала, що не погоджується з рішенням доньки, але "поважає" його.

Доповнення

Закон Іспанії про евтаназію набув чинності у 2021 році. Згідно з урядовими даними, у 2024 році, останньому доступному році, було задоволено 426 запитів на допомогу при смерті.

Це був перший випадок, коли справа потрапила до суду для вирішення.

