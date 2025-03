Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским

Цитата:

“А теперь вместе с коллегами - в Мариуполь присоединиться к Президенту Владимира Зеленского на торжествах ко Дню единства”, — написал дипломат в Twitter.

Детали

Ранее сегодня американские СМИ сообщили, что Президента Украины Владимира Зеленского сегодня ожидают в Мариуполе. По данным журналистов, он будет в городе ближе к вечеру.

Утром 16 февраля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский отправился в Ровенскую область. Там он наблюдал за проведением военных учений. Сейчас проходят учения "Метель - 2022".

Тем временем в Мариуполе сегодня находится бизнесмен Ринат Ахметов.

And now, together with colleagues to Mariupol, to join@ZelenskyyUaat the celebrations of the Day of Unity.pic.twitter.com/YYCRF59veA

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022

Now the second leg. It's a long way to Mariupol.pic.twitter.com/IWjX1iUCE9

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022