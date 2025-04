Іноземні дипломати вирушили до Маріуполя на зустріч з Зеленським

Цитата:

“А тепер разом із колегами - до Маріуполя приєднатися до Президента Володимира Зеленського на урочистостях до Дня єдності”, — написав дипломат у Twitter.

Деталі

Раніше сьогодні американські ЗМІ повідомили, що Президента України Володимира Зеленського сьогодні очікують у Маріуполі. За даними журналістів, він буде у місті ближче до вечора.

Зранку 16 лютого в Офісі Президента повідомили, що Зеленський вирушив на Рівненщину. Там він спостерігав за проведенням військових навчань. Наразі проходять навчання "Заметіль - 2022".

Тим часом в Маріуполі сьогодні перебуває бізнесмен Рінат Ахметов.

And now, together with colleagues to Mariupol, to join @ZelenskyyUa at the celebrations of the Day of Unity. pic.twitter.com/YYCRF59veA

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022

Now the second leg. It's a long way to Mariupol. pic.twitter.com/IWjX1iUCE9

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 16, 2022