Гражданин США пытался ввезти в Украину контрабандой 59 Айфонов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В аэропорту "Борисполь" задержан гражданин США, который пытался ввезти в Украину контрабандой 59 "IPhone". Об этом сообщает пресс-служба управления ГФС в Киевской области, передает УНН.
"59 новых и бывших в употреблении мобильных телефонов" IPhone Х Silver "(модели А 1901, А 1885) на 256 GB,"IPhone 7", "IPhone 7 Plus", "IPhone 6 Plus", "Samsung S 8 Plus" и "IPhone 6 S Plus" пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил гражданин США, который прилетел авиарейсом из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.
Как омтечается, мобильные телефоны пассажир спрятал в собственных карманах и дорожных чемоданах.
За совершенное правонарушение к владельцу телефонов был составлен протокол.
Всего в течение 11 месяцев Киевской таможней ГФС составлено 9 протоколов о нарушении таможенных правил, где фигурировали были мобильные телефоны, на общую сумму около 2 млн грн.
Как сообщал УНН, пограничники изъяли 13 контрабандных Айфонов в пункте пропуска "Шегини".