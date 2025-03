Гражданин США пытался ввезти в Украину контрабандой 59 Айфонов

"59 новых и бывших в употреблении мобильных телефонов" IPhone Х Silver "(модели А 1901, А 1885) на 256 GB,"IPhone 7", "IPhone 7 Plus", "IPhone 6 Plus", "Samsung S 8 Plus" и "IPhone 6 S Plus" пытался ввезти на территорию Украины с нарушением таможенных правил гражданин США, который прилетел авиарейсом из Нью-Йорка", - говорится в сообщении.

Как омтечается, мобильные телефоны пассажир спрятал в собственных карманах и дорожных чемоданах.

За совершенное правонарушение к владельцу телефонов был составлен протокол.

Всего в течение 11 месяцев Киевской таможней ГФС составлено 9 протоколов о нарушении таможенных правил, где фигурировали были мобильные телефоны, на общую сумму около 2 млн грн.

Как сообщал УНН, пограничники изъяли 13 контрабандных Айфонов в пункте пропуска "Шегини".