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Громадянин США намагався ввезти в Україну контрабандою 59 Айфонів

Громадянин США намагався ввезти в Україну контрабандою 59 Айфонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. В аеропорту “Бориспіль” затримано громадянина США, який намагався ввезти в Україну контрабандою 59 “IPhone”. Про це повідомляє прес-служба управління ДФС у Київській області, передає УНН.

“59 нових та вживаних мобільних телефонів "IPhone Х Silver“ (моделі А 1901, А 1885) на 256 GB, "IPhone 7“, "IPhone 7 Plus", "IPhone 6 Plus", "Samsung S 8 Plus" та "IPhone 6 S Plus" намагався ввезти на територію України з порушенням митних правил громадянин США, який прилетів авіарейсом з Нью-Йорку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мобільні телефони пасажир сховав у власних кишенях та дорожніх валізах.

За скоєне правопорушення до власника телефонів було складено протокол.

Загалом протягом 11 місяців Київською митницею ДФС складено 9 протоколів про порушення митних правил, де фігурували були мобільні телефони, на загальну суму близько 2 млн грн.

Як повідомляв УНН, прикордонники вилучили 13 контрабандних Айфонів у пункті пропуску "Шегині".

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