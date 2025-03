Гонконг всколыхнул мощный тайфун: один человек погиб, 20 пострадали

Детали

Метеорологическая обсерватория объявила в Гонконге восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале.

Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке. Законодательный совет отложил свое еженедельное заседание до 20 октября. Кроме того, почти везде остановили движение транспорта.

Из-за сильного ветра 31-летний мужчина потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в фонарный столб. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. По меньшей мере 20 человек получили травмы.

Hung Hom Pier during #Kompasu. Weather is significantly less rainy but still with some strong gusts. Some have measured gusts above 100kph at this location 10-15 minutes ago. pic.twitter.com/l2z2nYzLGB

— Phil (@squirtleinhk) October 13, 2021

Напомним

На Филиппинах уже 13 человек погибли из-за тропического шторма “Компасу”.