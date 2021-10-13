Гонконг сколихнув потужний тайфун: одна людина загинула, 20 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Гонконгу внаслідок тайфуну “Компасу” загинула щонайменше одна людина, постраждало 20. Про це повідомляє УНН із посиланням на South China Morning Post.
Деталі
Метеорологічна обсерваторія оголосила у Гонконгу восьмий сигнал штормового попередження за 10-бальною шкалою.
Через стихію у школах зупинили заняття і скасували торгівлю на фондовому ринку. Законодавчий рада відклала своє щотижневе засідання до 20 жовтня. Окрім того, майже всюди зупинили рух транспорту.
Через сильний вітер 31-річний чоловік втратив контроль над своїм мотоциклом і врізався у ліхтарний стовп. Його доправили в лікарню, де він згодом помер. Щонайменше 20 осіб дістали травми.
Hung Hom Pier during #Kompasu. Weather is significantly less rainy but still with some strong gusts. Some have measured gusts above 100kph at this location 10-15 minutes ago. pic.twitter.com/l2z2nYzLGB— Phil (@squirtleinhk) October 13, 2021
Нагадаємо
На Філіппінах уже 13 людей загинули через тропічний шторм “Компасу”.