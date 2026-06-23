Гондурас планирует закупить украинские дроны для охраны границ

Президент Гондураса Насри Асфура заявил, что страна планирует приобрести украинские беспилотники для усиления охраны границ и борьбы с организованной преступностью. Об этом он сообщил в интервью AFP после визита в Киев на прошлой неделе, передает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, речь идет об использовании современных технологий для противодействия преступным группировкам и повышения эффективности контроля на границах.

Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования – сказал Асфура.

Президент также отметил, что украинские беспилотники могут использоваться в сельском хозяйстве, однако деталей относительно таких планов не привел.

Президент Гондураса посетил Киев на прошлой неделе

Насри Асфура, который возглавил страну в начале года, неоднократно выражал поддержку Украине. В прошлую пятницу он посетил Киев, где провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время переговоров украинский лидер предложил Гондурасу воспользоваться украинским опытом в различных сферах, в частности в сфере современных технологий.

Как отмечает BBC, Украина активно использует беспилотники в военной сфере, тогда как для Гондураса одним из главных вызовов остается высокий уровень насильственной преступности, связанный с наркотрафиком, деятельностью уличных банд и коррупцией.

Президент Гондураса начал свой первый визит в Украину с чествования погибших воинов