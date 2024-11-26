Главный санврач Украины назвал наибольшую угрозу здоровью населения во время войны

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин определил инфекционные заболевания как главную угрозу здоровью населения. Об этом он сказал в интервью Euractiv, передает УНН.

Детали

«24 февраля 2022 года война ворвалась в каждый украинский дом с обстрелами, и сегодня наша система здравоохранения сталкивается с беспрецедентными проблемами из-за войны», - сказал Кузин.

Так, например, нарушен доступ к медицинской помощи и лекарствам, более 1600 объектов здравоохранения повреждены или полностью разрушены, 3,5 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, растет количество психических расстройств, а также инфекционных заболеваний.

Мы наблюдаем множество различных угроз здоровью. Номер один - это угроза инфекционных заболеваний - сказал Кузин.

По его словам, среди самых заметных из них - рост заболеваемости гепатитом А и кишечными инфекциями из-за плохих санитарных условий, отсутствия чистой воды и острой нехватки вакцины против гепатита А.

«Во-первых, мы уделяем особое внимание заболеваниям, которые предотвращаются с помощью вакцин. Во-вторых, решающее значение имеют водная и продовольственная безопасность. Однако в некоторых регионах и районах вы не можете использовать весь спектр очистки воды, поскольку существуют проблемы с импортом химикатов для очистки воды», - подчеркнул главный санитарный врач Украины.

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Кузин добавил, что существуют проблемы с зоонозными инфекциями, такими как лептоспироз, вызываемый бактерией, которая передается от зараженных животных к людям через загрязненную воду или почву.

Особенно страдают от инфекций оккупированные восточные районы Украины и районы, расположенные вблизи линии фронта, пояснил он. В этих районах борьба с крысами также проблематична, а иногда и невозможна из-за заминированных полей или постоянных обстрелов.

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По словам Кузина, чтобы улучшить ситуацию со здоровьем, Украине необходимо децентрализовать электроснабжение. Поэтому в стране устанавливаются солнечные батареи для обеспечения электроэнергией медицинских центров и очистки питьевой воды.

Однако, как отметил Игорь Кузин, медицинские службы страны оказывают помощь все большему количеству пациентов, получивших физические травмы, и людям с опухолями, которые поздно обращаются к врачам, поскольку в некоторых регионах невозможно провести скрининг на рак.

В то же время растет уровень посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии, а также алкоголизма среди гражданского населения, военнослужащих и военных ветеранов.

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Как пишет издание, Кузин принес на Европейскую научную конференцию по прикладной эпидемиологии инфекционных заболеваний (ESCAIDE 2024) и перечень уроков, которые следует изучить Швеции и другим европейским странам. Это включает создание надежных каналов закупок, использование цифровых технологий здравоохранения для поддержки и наблюдения за пациентами, внедрение мобильных клиник и создание прочной связи между мобильными подразделениями, местными центрами здравоохранения и больницами.

Йохан фон Шреб, шведский хирург и профессор глобальной медицины катастроф, который работал с ВОЗ в Украине и помог Центру медицины катастроф в Киеве разработать классифицированные полевые госпитали, сказал Euractiv, что главным вызовом для Швеции и ЕС является не просто наблюдать, что нужно делать во время конфликта или кризиса, но реально внедрять то, чему научились в Украине.

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Он сказал, что это включает наличие гибкой системы здравоохранения, которая может реагировать и адаптироваться к потребностям, как это сделала Украина.

«В Украине делегировано руководство оперативной адаптацией. Это позволяет системе функционировать, но нехватка человеческих и материальных ресурсов и незащищенность остаются главным узким местом», - говорит фон Шреб.

Он также считает, что во время конфликта принятие решений в незащищенных системах здравоохранения должно быть делегировано тем, кто предоставляет медицинские услуги. Роль центрального уровня заключалась бы в обеспечении, например, обеспечения материалами.