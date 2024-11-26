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Главный санврач Украины назвал наибольшую угрозу здоровью населения во время войны

Главный санврач Украины назвал наибольшую угрозу здоровью населения во время войны

Киев  •  УНН

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Игорь Кузин определил инфекционные заболевания главной угрозой здоровью украинцев из-за войны. Среди основных проблем - гепатит А, кишечные инфекции и лептоспироз из-за плохих санитарных условий.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин определил инфекционные заболевания как главную угрозу здоровью населения. Об этом он сказал в интервью Euractiv, передает УНН.

Детали

«24 февраля 2022 года война ворвалась в каждый украинский дом с обстрелами, и сегодня наша система здравоохранения сталкивается с беспрецедентными проблемами из-за войны», - сказал Кузин.

Так, например, нарушен доступ к медицинской помощи и лекарствам, более 1600 объектов здравоохранения повреждены или полностью разрушены, 3,5 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, растет количество психических расстройств, а также инфекционных заболеваний.

Мы наблюдаем множество различных угроз здоровью. Номер один - это угроза инфекционных заболеваний

- сказал Кузин.

По его словам, среди самых заметных из них - рост заболеваемости гепатитом А и кишечными инфекциями из-за плохих санитарных условий, отсутствия чистой воды и острой нехватки вакцины против гепатита А.

«Во-первых, мы уделяем особое внимание заболеваниям, которые предотвращаются с помощью вакцин. Во-вторых, решающее значение имеют водная и продовольственная безопасность. Однако в некоторых регионах и районах вы не можете использовать весь спектр очистки воды, поскольку существуют проблемы с импортом химикатов для очистки воды», - подчеркнул главный санитарный врач Украины.

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Кузин добавил, что существуют проблемы с зоонозными инфекциями, такими как лептоспироз, вызываемый бактерией, которая передается от зараженных животных к людям через загрязненную воду или почву.

Особенно страдают от инфекций оккупированные восточные районы Украины и районы, расположенные вблизи линии фронта, пояснил он. В этих районах борьба с крысами также проблематична, а иногда и невозможна из-за заминированных полей или постоянных обстрелов.

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По словам Кузина, чтобы улучшить ситуацию со здоровьем, Украине необходимо децентрализовать электроснабжение. Поэтому в стране устанавливаются солнечные батареи для обеспечения электроэнергией медицинских центров и очистки питьевой воды.

Однако, как отметил Игорь Кузин, медицинские службы страны оказывают помощь все большему количеству пациентов, получивших физические травмы, и людям с опухолями, которые поздно обращаются к врачам, поскольку в некоторых регионах невозможно провести скрининг на рак.

В то же время растет уровень посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии, а также алкоголизма среди гражданского населения, военнослужащих и военных ветеранов.

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Как пишет издание, Кузин принес на Европейскую научную конференцию по прикладной эпидемиологии инфекционных заболеваний (ESCAIDE 2024) и перечень уроков, которые следует изучить Швеции и другим европейским странам. Это включает создание надежных каналов закупок, использование цифровых технологий здравоохранения для поддержки и наблюдения за пациентами, внедрение мобильных клиник и создание прочной связи между мобильными подразделениями, местными центрами здравоохранения и больницами.

Йохан фон Шреб, шведский хирург и профессор глобальной медицины катастроф, который работал с ВОЗ в Украине и помог Центру медицины катастроф в Киеве разработать классифицированные полевые госпитали, сказал Euractiv, что главным вызовом для Швеции и ЕС является не просто наблюдать, что нужно делать во время конфликта или кризиса, но реально внедрять то, чему научились в Украине.

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Он сказал, что это включает наличие гибкой системы здравоохранения, которая может реагировать и адаптироваться к потребностям, как это сделала Украина.

«В Украине делегировано руководство оперативной адаптацией. Это позволяет системе функционировать, но нехватка человеческих и материальных ресурсов и незащищенность остаются главным узким местом», - говорит фон Шреб.

Он также считает, что во время конфликта принятие решений в незащищенных системах здравоохранения должно быть делегировано тем, кто предоставляет медицинские услуги. Роль центрального уровня заключалась бы в обеспечении, например, обеспечения материалами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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