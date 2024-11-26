COVID-19 из Украины не исчез, но есть четкое снижение заболеваемости - эксперт

В Украине отмечается четкое снижение заболеваемости COVID-19. Однако заболеваемость простудами или ОРВИ растет. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Федор Лапий в эфире телемарафона, передает УНН.

Когда меня спрашивали несколько месяцев назад, когда ожидать подъема заболеваемости COVID-19, я и мои коллеги говорили о ноябре. Мы перешли экватор ноября, но отмечаем четкое снижение заболеваемости COVID-19. Это не означает, что COVID-19 из Украины исчез. Мы с начала так называемого сезона гриппа, с начала октября имеем статистику, когда около 50 человек умерли от COVID-19, это те, что попали в статистику, где диагноз был подтвержден. Никто из них не имел прививки в течение последних 12 месяцев

Также он прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Если говорить о гриппе, то сейчас ситуация достаточно благополучная по гриппу. Хотя мы вошли в сезон гриппа, но традиционно грипп растет у нас в начале года - конец января, в начале февраля. Что касается простуд или ОРВИ, то отмечается рост. Есть много нареканий на так называемые пневмонии, странные пневмонии, но коллеги утверждают, что скорее всего, это не столько пневмонии, а бронхиолиты. То есть поражение мелких бронхов связанных с энтеровирусной инфекцией