COVID-19 из Украины не исчез, но есть четкое снижение заболеваемости - эксперт

ukenru
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 19195 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 24974 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 109222 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 114062 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 115946 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 120732 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 158367 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 221582 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 182776 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182872 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польские фермеры угрожают в декабре перекрыть всю границу с Украиной

Польские фермеры угрожают в декабре перекрыть всю границу с Украиной

 • 36987 просмотра
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

 • 69804 просмотра
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

04:53 • 41188 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 67967 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 51244 просмотра
публикации
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 19195 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 116217 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 158367 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 221582 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 163536 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 1376 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 8072 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 17216 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 51244 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 67967 просмотра
Актуальное
COVID-19 из Украины не исчез, но есть четкое снижение заболеваемости - эксперт

COVID-19 из Украины не исчез, но есть четкое снижение заболеваемости - эксперт

Киев  •  УНН

 • 6567 просмотра

Read in English

В Украине наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, но растет количество случаев ОРВИ. За последний месяц зафиксировано 50 смертей от коронавируса среди невакцинированных лиц.

В Украине отмечается четкое снижение заболеваемости COVID-19. Однако заболеваемость простудами или ОРВИ растет. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Федор Лапий в эфире телемарафона, передает УНН.

Когда меня спрашивали несколько месяцев назад, когда ожидать подъема заболеваемости COVID-19, я и мои коллеги говорили о ноябре. Мы перешли экватор ноября, но отмечаем четкое снижение заболеваемости COVID-19. Это не означает, что COVID-19 из Украины исчез. Мы с начала так называемого сезона гриппа, с начала октября имеем статистику, когда около 50 человек умерли от COVID-19, это те, что попали в статистику, где диагноз был подтвержден. Никто из них не имел прививки в течение последних 12 месяцев

- сказал Лапий.

Также он прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Если говорить о гриппе, то сейчас ситуация достаточно благополучная по гриппу. Хотя мы вошли в сезон гриппа, но традиционно грипп растет у нас в начале года - конец января, в начале февраля. Что касается простуд или ОРВИ, то отмечается рост. Есть много нареканий на так называемые пневмонии, странные пневмонии, но коллеги утверждают, что скорее всего, это не столько пневмонии, а бронхиолиты. То есть поражение мелких бронхов связанных с энтеровирусной инфекцией

- рассказал Лапий.

По его словам, заболеваемость энтеровирусной инфекцией растет в странах ЕС и имеет тенденцию к росту в Украине.

«Это сезонная инфекция, но она для детей первых лет жизни, для людей пожилого возраста может донимать достаточно сильно», - добавил он.

Дополнение

20 ноября Минздрав сообщал, что за неделю заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Украине среди детей выросла почти на 3%, всего заболело 118 276 украинцев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина