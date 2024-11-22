Остановится трансплантация, а пневмония будет неизлечимой - Минздрав о рисках неправильного употребления антибиотиков

Если сейчас украинцы будут пренебрежительно относиться к антибиотикам и принимать их не по назначению, то буквально через 10 лет в Украине может остановиться трансплантация, пневмония станет неизлечимой и могут вернуться инфекции, о которых уже забыли. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

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"Антибиотики - это не конфеты, антибиотики - это не таблетки, которые можно профилактически выпить, антибиотики употребляются исключительно по назначению врача. Если сейчас мы будем пренебрежительно относиться к антибиотикам и пренебрежительно относиться к рекомендациям врачей, то буквально через 10 лет у нас может остановиться трансплантация, потому что не будет возможности потом чем лечить осложнения. У нас может произойти такое, что пневмония станет неизлечимой", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что могут вернуться инфекции, о которых мы уже забыли.

"Поэтому употребление антибиотиков - только по рецепту врача, только в тех дозах, которые назначил врач и только ту продолжительность пропить, которую назначил врач", - подчеркнул министр.

В целом Ляшко отметил, что формирование устойчивости к противомикробным препаратам - это глобальная проблема, но в Украине она также в топ-теме в системе здравоохранения и сфере общественного здоровья.

"Эта тема еще больше усилилась во время пандемии COVID-19, когда люди по незнанию лечили вирусное заболевание антибиотиками.

Второй вопрос - мы еще больше внимания этому уделяем во время полномасштабного вторжения рф на территорию Украины из-за большого количества политравм, ранений, открытых ранений, из-за большого количества поступлений в больницы (людей - ред.)", - рассказал Ляшко.

Ведь по его словам, влияют эвакуационные маршруты, когда один пациент может пройти 5-6 больниц, когда уже завершает свое лечение, и это приводит к тому, что человек сталкивается с большим количеством флоры. Вопрос инфекционного контроля в больницах не всегда в приоритете, потому что при массовых ракетных обстрелах, или массовом прибытии людей с поля боя, большой массив людей образуется, которым приоритетно нужно спасти жизнь, и это приводит к тому, что все больше появляется инфекций, которые устойчивы к антибиотикам, которые есть сегодня.

Ляшко также пояснил, что устойчивость развивается не у человека, а у микроорганизма, который может жить в человеческом организме.

"Может быть все нормально, но в определенный период времени, когда у человека падает иммунитет, и он (микроорганизм - ред. ) из условно патогенного становится патогенным, и если мы принимали антибиотики не в соответствии с назначением врача, не в той дозе, не ту продолжительность, то у него может сформироваться определенная устойчивость к антибиотику, он вызовет заболевание, но мы, принимая правильную дозу антибиотиков, уже не можем на него повлиять, и это приводит к тому, что болезнь прогрессирует, и нам приходится подыскивать различные схемы различных антибиотиков для того, чтобы вылечиться", - рассказал Ляшко.

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