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Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине во время встречи в Торонто

Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине во время встречи в Торонто

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Руководители внешнеполитических ведомств Великобритании и Канады Доминик Рааб и Христя Фриланд во время встречи в Торонто обсудили ситуацию в Украине, пишет УНН со ссылкой на британские СМИ, ведущие текстовую трансляцию переговоров, в частности издание Express.

При обсуждении основного вопроса — ситуации вокруг Brexit, руководители МИД обоих государств затронули тему крупнейших международных вызовов на сегодня.

После того, как Доминик Рааб повторил желание правительства покинуть ЕС 31 октября — с договором или без, он также сказал журналистам в Торонто: “Учитывая это, нам нужно обеспечить все возможное, чтобы обеспечить непрерывность торговли после Brexit, выгоду компаний и потребителей как в наших странах, так и в других странах мира”.

“Да, мы будем оставаться и мы надеемся быть хорошими европейскими соседями, партнерами и друзьями в будущем, но мы хотим понять эти глобальные возможности, и мы хотим расширить свой кругозор и поднять уровень амбиций в мире. В рамках этого мы хотим поднять нашу дружбу с Канадой и канадским народом на следующий уровень в сфере торговли, сотрудничества в области безопасности, прав человека и тех глобальных вызовов, которые выходят за пределы любого конкретного региона — преодоление изменений климата”, — сказал британский министр.

“Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину”, — написал глава британской дипломатии в Twitter.

Excellent exchange of views with @cafreeland today in Toronto. We agreed need to ensure smooth transition on trade post -Brexit, and shared ambitious plans for future of partnership, as well as discussing Hong Kong, Iran, Venezuela & Ukraine pic.twitter.com/lcQrqeD1pm

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 6, 2019

Как сообщал УНН, в пресс-службе Эрдогана сообщили, что он будет обсуждать с Зеленским.

Украинские Национальные Новости

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