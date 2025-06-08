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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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Генштаб о ситуации на фронте: 75 боестолкновений, на Покровском направлении – 25 атак

Киев • УНН

 • 50 просмотра

С начала суток произошло 75 боевых столкновений. Наиболее горячая ситуация на Покровском направлении, где оккупанты предприняли 25 попыток потеснить украинских защитников.

Генштаб о ситуации на фронте: 75 боестолкновений, на Покровском направлении – 25 атак

В целом, с начала суток произошло 75 боевых столкновений. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.  

Детали

От обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности: Горск Черниговской области; Кучеровка, Великая Писаревка, Горки, Петрушевка, Миропольское, Угроиды, Порозок, Тимофеевка, Проходы, Турья, Белая Береза, Новодмитровка, Бобылевка Сумской области.

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Слатино.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки, один бой продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку от Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Горехово и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки. Одно боестолкновение продолжается.

Почти 200 боевых столкновений за сутки: рф атакует, ВСУ держат оборону на ключевых направлениях - Генштаб08.06.25, 08:42 • 3344 просмотра

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили семь вражеских атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Равнополь, Вольное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Малиновки, еще одно боестолкновение продолжается. Также захватчики нанесли авиаудары по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.

Наши войска остановили два вражеских штурма на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвигаться в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две попытки продвинуться вперед — успеха не имел.

На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков. Противник с начала суток нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 28 управляемых авиабомб и совершил 106 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери врага за сутки: ликвидировано 1120 оккупантов, сбит самолет и 7 ракет08.06.25, 07:44 • 16036 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
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Торецк
Украина
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