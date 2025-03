Генсек ООН опубликовал обращение по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС

Детали

“Эта годовщина (35-я годовщина аварии) — повод отдать должное усилиям правительств Беларуси, Российской Федерации и Украины по восстановлению прилегающих территорий, а также отметить работу ученых, которые тщательно проанализировали данные о трагедии, что оказалось востребованным в целях планирования на случай чрезвычайных ситуаций и снизило риски их возникновения”, — подчеркнул Гутерриш. Он также напомнил, что страдания людей вследствие аварии “не должны быть забыты”.

Генсек добавил, что с 1986 года ООН помогает людям, которые проживают на прилегающих к ЧАЭС территориях. Он отметил, в частности, что с 2002 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в местах, непосредственно пострадавших в результате аварии, увеличилось с 2 000 до 37 000. “Тысячи местных жителей, общественных деятелей и врачей прошли подготовку по вопросам возможных угроз их здоровью и получили представление о необходимости ведения здорового образа жизни”, — подчеркнул генсек.

Гутерриш также отметил важность опыта сотрудничества государственных властей с различными общественными институтами по ликвидации последствий аварии в условиях сегодняшнего дня. “Нам удалось сдержать распространение радиации после Чернобыльской катастрофы благодаря совместным усилиям национальных правительств, научного сообщества, гражданского общества и других структур, которые работали ради общего блага. Все это дало нам опыт для реализуемых сегодня усилий по борьбе с пандемией COVID-19”, — подытожил он.

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Беларуси и России. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей тогдашней Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали даже в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тыс. человек.