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Генсек ООН опубликовал обращение по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС

Генсек ООН опубликовал обращение по случаю 35-й годовщины аварии на ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 16610 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил усилия Украины, а также Беларуси и РФ по восстановлению территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году. Его послание было опубликовано в понедельник на официальном сайте ООН, передает УНН.

Детали

“Эта годовщина (35-я годовщина аварии) — повод отдать должное усилиям правительств Беларуси, Российской Федерации и Украины по восстановлению прилегающих территорий, а также отметить работу ученых, которые тщательно проанализировали данные о трагедии, что оказалось востребованным в целях планирования на случай чрезвычайных ситуаций и снизило риски их возникновения”, — подчеркнул Гутерриш. Он также напомнил, что страдания людей вследствие аварии “не должны быть забыты”.

Генсек добавил, что с 1986 года ООН помогает людям, которые проживают на прилегающих к ЧАЭС территориях. Он отметил, в частности, что с 2002 года количество предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в местах, непосредственно пострадавших в результате аварии, увеличилось с 2 000 до 37 000. “Тысячи местных жителей, общественных деятелей и врачей прошли подготовку по вопросам возможных угроз их здоровью и получили представление о необходимости ведения здорового образа жизни”, — подчеркнул генсек.

Гутерриш также отметил важность опыта сотрудничества государственных властей с различными общественными институтами по ликвидации последствий аварии в условиях сегодняшнего дня. “Нам удалось сдержать распространение радиации после Чернобыльской катастрофы благодаря совместным усилиям национальных правительств, научного сообщества, гражданского общества и других структур, которые работали ради общего блага. Все это дало нам опыт для реализуемых сегодня усилий по борьбе с пандемией COVID-19”, — подытожил он.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.

Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW

— António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021

Справка

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение 1986 года.

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Беларуси и России. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей тогдашней Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР. Радиоактивные осадки выпали даже в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Впоследствии загрязнение было отмечено в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии и Швеции. В ликвидации последствий катастрофы участвовали более 600 тыс. человек.

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