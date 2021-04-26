Генсек ООН опублікував звернення з нагоди 35-ї річниці аварії на ЧАЕС

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відзначив зусилля України, а також Білорусі та РФ з відновлення територій, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) у 1986 році. Його послання було опубліковано в понеділок на офіційному сайті ООН, передає УНН.

Деталі

“Ця річниця (35-та річниця аварії) — привід віддати належне зусиллям урядів Білорусі, Російської Федерації та України щодо відновлення прилеглих територій, а також відзначити роботу вчених, які ретельно проаналізували дані про трагедію, що виявилося затребуваним в цілях планування на випадок надзвичайних ситуацій і знизило ризики їхнього виникнення”, — підкреслив Гутерріш. Він також нагадав, що страждання людей під час аварії “не повинні бути забуті”.

Генсек додав, що з 1986 року ООН допомагає людям, які проживають на прилеглих до ЧАЕС територіях. Він зазначив, зокрема, що з 2002 року кількість підприємств малого і середнього бізнесу, що працюють в місцях, які безпосередньо постраждали внаслідок аварії, збільшилася с 2 000 до 37 000. “Тисячі місцевих жителів, громадських діячів і лікарів пройшли підготовку з питань можливих загроз їхньому здоров’ю та отримали уявлення про необхідність ведення здорового способу життя”, — підкреслив генсек.

Гутерріш також наголосив на важливості досвіду співпраці державної влади з різними громадськими інститутами щодо ліквідації наслідків аварії в умовах сьогоднішнього дня. “Нам вдалося стримати поширення радіації після Чорнобильської катастрофи завдяки спільним зусиллям національних урядів, наукової спільноти, громадянського суспільства та інших структур, які працювали заради загального блага. Все це дало нам досвід для реалізованих сьогодні зусиль по боротьбі з пандемією COVID-19”, — підсумував він.

The suffering of the hundreds of thousands affected by the Chernobyl disaster must not be forgotten.

Disaster know no borders. But together, we can work to prevent and contain them, support all those in need, and build a strong recovery.https://t.co/dXC7JBfGmb pic.twitter.com/kfq0HPEJJW

— António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2021

Довідка

Аварія на Чорнобильській АЕС, розташованій у Київській області України, сталася 26 квітня 1986 року. Під час випробувань турбогенератора на четвертому енергоблоці станції сталися вибух і пожежа, що призвели до найбільшої катастрофи в історії атомної енергетики. В результаті викиду радіоактивних матеріалів близько 600 осіб з числа персоналу станції і пожежників отримали високі дози опромінення, 28 з них померли протягом 1986 року.

Радіоактивного забруднення зазнали більше 200 тис. кв. км, з них 70% — на території України, Білорусі та Росії. Найбільш забруднені були північні райони Київської і Житомирської областей тодішньої Української РСР, Гомельська область Білоруської РСР і Брянська область РРФСР. Радіоактивні опади випали навіть у Ленінградській області, Мордовії і Чувашії. Згодом забруднення було відзначено в арктичних областях СРСР, Норвегії, Фінляндії та Швеції. У ліквідації наслідків катастрофи брали участь понад 600 тис. осіб.

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