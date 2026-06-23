Финляндия считает преждевременными переговоры с Россией о завершении войны

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас не настало время для начала переговоров с Россией. В то же время в Европейском Союзе уже обсуждают возможность восстановления контактов с Москвой, сообщает Yle, пишет УНН.

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По словам главы финского МИД, перед любыми шагами необходимо согласовать общие цели и формат дальнейших действий.

Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже достаточно далеко продвинулись в этом вопросе – сказала Валтонен.

В ЕС обсуждают возможность восстановления контактов с Москвой

Вопрос восстановления контактов с Россией обсуждался во время саммита ЕС. Большинство лидеров блока, в частности премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, считают нынешний момент неподходящим для таких переговоров.

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Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европе стоит наладить контакт с Россией в ближайшие два месяца.

Валтонен отметила, что возможность начала диалога зависит от ситуации на фронте и общего положения в Украине, но в первую очередь от готовности России к миру.

Никаких подобных признаков не наблюдалось, несмотря на значительное ухудшение военного и экономического положения России – подчеркнула министр.

В то же время она высказала мнение, что рано или поздно российская сторона начнет демонстрировать готовность к переговорам. По словам Валтонен, более широкое обсуждение ситуации может состояться во время саммита НАТО, который пройдет в июле в Турции.

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