Энтони Блинкен вместе с Джеймсом Клеверли во Всемирный день беженцев встретились с украинцами в Британии

Цитата

"Посетили Ukrainian Welcome Center узнать о работе организации для поддержки украинских перемещенных лиц в Великобритании. США и Великобритания поддерживают народ Украины и приветствуют тех, кто стал беженцев из-за жестокой войны России,» - написал Блинкен.

Visited the Ukrainian Welcome Centre with @JamesCleverly to learn about the work the organization is doing to support Ukrainian displaced persons in the UK. The U.S. and UK stand with the people of Ukraine and welcome those displaced by Russia's brutal war. pic.twitter.com/6ECKbdnypE

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 20, 2023

Дополнение

Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Был основан организацией Объединенных Наций в 2000 году.

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину более восьми миллионов украинцев стали беженцами, еще более пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах.