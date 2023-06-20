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Ентоні Блінкен разом з Джеймсом Клеверлі у Всесвітній день біженців зустрілись з українцями у Британії

Київ • УНН

 • 773332 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі у Всесвітній день біженців відвідали Ukrainian Welcome Center, де зустрілись з українцями у Британії. Про це повідомив Блінкен у Twitter, пише УНН.

Ентоні Блінкен разом з Джеймсом Клеверлі у Всесвітній день біженців зустрілись з українцями у Британії

Цитата

"Відвідали Ukrainian Welcome Center дізнатися про роботу організації для підтримки українських переміщених осіб у Великобританії. США та Велика Британія підтримують народ України та вітають тих, хто став біженців через жорстоку війну росії,» - написав Блінкен.

Visited the Ukrainian Welcome Centre with @JamesCleverly to learn about the work the organization is doing to support Ukrainian displaced persons in the UK. The U.S. and UK stand with the people of Ukraine and welcome those displaced by Russia's brutal war. pic.twitter.com/6ECKbdnypE

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 20, 2023

Доповнення

Сьогодні, 20 червня, відзначається Всесвітній день біженців. Був започаткований організацією Об’єднаних Націй у 2000 році.

Від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну понад вісім мільйонів українців стали біженцями, ще більш як п'ять мільйонів подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в європейських країнах.

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