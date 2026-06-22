Экс-командира ТрО на Львовщине подозревают в незаконных боевых выплатах на почти 80 млн грн

Во Львовской области бывшему командиру бригады территориальной обороны сообщено о подозрении в служебной халатности при начислении боевых выплат. По данным следствия, из-за его решения военнослужащим без надлежащих правовых оснований было выплачено почти 80 млн грн, что нанесло ущерб государственному бюджету. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении бывшему командиру бригады территориальной обороны из Львовщины - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с апреля 2023 года по январь 2024 года должностное лицо ненадлежащим образом исполняло служебные обязанности при начислении военнослужащим дополнительного денежного вознаграждения в размере 100 тыс. грн.

Речь идет о выплатах, которые законодательством предусмотрены для военных, непосредственно принимающих участие в боевых действиях или выполняющих боевые и специальные задачи в условиях военного положения.

В то же время установлено, что бывший командир подписывал приказы о начислении такого вознаграждения военнослужащим, которые в соответствующие периоды не имели правовых оснований для его получения.

Имея информацию о фактическом привлечении личного состава к выполнению боевых задач и возможность проверить основания для выплат, должностное лицо не обеспечило надлежащего контроля и издало соответствующие приказы.

На их основании финансовая служба воинской части произвела начисление и выплату средств. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 80 млн грн.

Бывшему командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения).

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