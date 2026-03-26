Экономика россии вошла в штопор и демонстрирует критическое падение - разведка

Бизнес-климат рф опустился ниже нуля из-за низкого спроса и дорогих кредитов. Массово закрываются рестораны, а рабочие выходят на протесты из-за долгов.

россия вошла в экономический штопор. Данные марта 2026 года фиксируют одновременное ухудшение по всем ключевым индикаторам – от деловой активности до реальных доходов населения. Вырисовывающаяся картина противоречит официальному нарративу кремля об "устойчивой" экономике, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Как сообщили в разведке, три четверти предприятий малого и среднего бизнеса сообщают об отсутствии прибыли, достаточной для развития. Еще месяц назад этот показатель составлял 57%. Лишь 8,3% опрошенных предпринимателей готовы инвестировать в расширение производства, тогда как в феврале таких было 29%. Главными препятствиями для роста бизнес называет низкий спрос (42%), непосильную стоимость кредитов (33%) и рост расходов (14%). 

Индикатор бизнес-климата банка россии – один из ключевых оперативных показателей деловой активности – в марте 2026 года опустился ниже нулевой отметки. Падение продолжалось непрерывно с начала года: 1,5 пункта в январе, 0,2 – в феврале, еще 0,1 – в марте. Ухудшение охватило почти все секторы экономики. российские предприятия серьезно настроены на сокращение производства 

Потребительский сектор отражает кризис в режиме реального времени. Только за первые два месяца 2026 года в москве закрылись 125 ресторанов; до конца года ожидается закрытие еще около 460 заведений. Тенденция не локальна: аналогичные процессы фиксируются в санкт-петербурге, новосибирске и татарстане. Параллельно количество классических кофеен в стране сократилось на 13%. В москве – минус 12%, в санкт-петербурге – минус 23%. Отрасль, которая традиционно является барометром состояния городского среднего класса, стремительно сужается, добавили в разведке.

росстат рапортует о снижении уровня бедности – с 7,1% до 6,7% в прошлом году. Однако данные "левада-центра" рисуют принципиально иную картину: доля россиян, которые оценивают свои доходы как достаточные для прожиточного минимума, упала с 48% до 41% всего за месяц. Разрыв между официальной статистикой и субъективным ощущением людей продолжает увеличиваться.

Социальная напряженность выливается в открытые акции протеста. Строители в мурманске объявили забастовку из-за задержек заработной платы. Во временно оккупированном Мариуполе несколько строительных компаний, привлеченных к "восстановлению" разрушенного россиянами города, прекратили рассчитываться с работниками. В коми рабочие фанерного комбината вышли на стихийный митинг из-за многомесячных невыплат. Острейшая ситуация – на кузбассе, где более 6 тысяч шахтеров остались без работы, большинство из них до сих пор не получило заработанных денег, а часть ждет выплат более года 

В разведке резюмируют, что агрессия против Украины стоит россии все дороже – и платят за нее рядовые россияне.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира