Економіка росії увійшла у штопор та демонструє критичне падіння - розвідка
Київ • УНН
Бізнес-клімат рф опустився нижче нуля через низький попит і дорогі кредити. Масово закриваються ресторани, а робітники виходять на протести через борги.
росія увійшла в економічний штопор. Дані березня 2026 року фіксують одночасне погіршення в усіх ключових індикаторах – від ділової активності до реальних доходів населення. Картина, що вимальовується, суперечить офіційному наративу кремля про "стійку" економіку, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Деталі
Як повідомили у розвідці, три чверті підприємств малого та середнього бізнесів повідомляють про відсутність прибутку, достатнього для розвитку. Ще місяць тому цей показник становив 57%. Лише 8,3% опитаних підприємців готові інвестувати в розширення виробництва, тоді як у лютому таких було 29%. Головними перешкодами для зростання бізнес називає низький попит (42%), непосильну вартість кредитів (33%) та зростання витрат (14%).
Індикатор бізнес-клімату банку росії – один із ключових оперативних показників ділової активності – у березні 2026 року опустився нижче нульової позначки. Падіння тривало безперервно з початку року: 1,5 пункту у січні, 0,2 – у лютому, ще 0,1 – у березні. Погіршення охопило майже всі сектори економіки. російські підприємства серйозно налаштовані на скорочення виробництва
Споживчий сектор відображає кризу в режимі реального часу. Лише за перші два місяці 2026 року в москві закрилися 125 ресторанів; до кінця року очікується закриття ще близько 460 закладів. Тенденція не локальна: аналогічні процеси фіксуються в санкт-петербурзі, новосибірську та татарстані. Паралельно кількість класичних кав'ярень у країні скоротилася на 13%. У москві – мінус 12%, у санкт-петербурзі – мінус 23%. Галузь, яка традиційно є барометром стану міського середнього класу, стрімко звужується, додали у розвідці.
росстат рапортує про зниження рівня бідності – з 7,1% до 6,7% минулого року. Однак дані "левада-центру" малюють принципово іншу картину: частка росіян, які оцінюють свої доходи як достатні для прожиткового мінімуму, впала з 48% до 41% лише за місяць. Розрив між офіційною статистикою і суб'єктивним відчуттям людей продовжує збільшуватися.
Соціальна напруженість виливається у відкриті акції протесту. Будівельники в мурманську оголосили страйк через затримки заробітної плати. У тимчасово окупованому Маріуполі кілька будівельних компаній, залучених до "відновлення" зруйнованого росіянами міста, припинили розраховуватися з працівниками. У комі робітники фанерного комбінату вийшли на стихійний мітинг через багатомісячні невиплати. Найгостріша ситуація – на кузбасі, де понад 6 тисяч шахтарів залишилися без роботи, більшість із них досі не отримала зароблених грошей, а частина чекає виплат понад рік
У розвідці резюмують, що агресія проти України коштує росії все дорожче – і платять за неї пересічні росіяни.
