Економіка росії увійшла у штопор та демонструє критичне падіння - розвідка

росія увійшла в економічний штопор. Дані березня 2026 року фіксують одночасне погіршення в усіх ключових індикаторах – від ділової активності до реальних доходів населення. Картина, що вимальовується, суперечить офіційному наративу кремля про "стійку" економіку, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Як повідомили у розвідці, три чверті підприємств малого та середнього бізнесів повідомляють про відсутність прибутку, достатнього для розвитку. Ще місяць тому цей показник становив 57%. Лише 8,3% опитаних підприємців готові інвестувати в розширення виробництва, тоді як у лютому таких було 29%. Головними перешкодами для зростання бізнес називає низький попит (42%), непосильну вартість кредитів (33%) та зростання витрат (14%).

Індикатор бізнес-клімату банку росії – один із ключових оперативних показників ділової активності – у березні 2026 року опустився нижче нульової позначки. Падіння тривало безперервно з початку року: 1,5 пункту у січні, 0,2 – у лютому, ще 0,1 – у березні. Погіршення охопило майже всі сектори економіки. російські підприємства серйозно налаштовані на скорочення виробництва