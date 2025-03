Экипаж 50-й экспедиции на МКС успешно вернулся на Землю

Астронавт NASA Шейн Кимбро и космонавты Роскосмоса Сергей Рыжков и Андрей Борисенко провели на МКС 173 дня.

Earth has 3 more people on it as @Astro_Kimbrough , Sergey Ryzhikov & Andrey Borisenko land at 7:20 am ET. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQe pic.twitter.com/zIHBS2I0NS

- NASA (@NASA) 10 апреля 2017

В общем астронавт NASA Ш.Кимбро провел в космосе 189 дней, А.Борисенко - 337 дней, а для С.Рижкова миссия на Международной космической станции стала первым опытом полетов в космос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA создало единую базу медиа файлов

Как сообщается, "эвакуация экипажа из капсулы завершена". В операции были задействованы два вертолета Ми-8 и шесть поисково-эвакуационных машин.