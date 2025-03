Екіпаж 50-ї експедиції на МКС успішно повернувся на Землю

Астронавт NASA Шейн Кімбро і космонавти Роскосмоса Сергій Рижков та Андрій Борисенко провели на МКС 173 дні.

Earth has 3 more people on it as @Astro_Kimbrough, Sergey Ryzhikov & Andrey Borisenko land at 7:20am ET. Watch: https://t.co/KX5g7zfYQe pic.twitter.com/zIHBS2I0NS

— NASA (@NASA) 10 квітня 2017 р.

Загалом астронавт NASA Ш.Кімбро провів в космосі 189 днів, А.Борисенко - 337 днів, а для С.Рижкова місія на Міжнародній космічній станції стала першим досвідом польотів у космос.

Як повідомляється, “евакуація екіпажу з капсули завершена”. В операції були задіяні два вертольоти Мі-8 і шість пошуково-евакуаційних машин.