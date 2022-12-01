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Эффективность стратегии россии по обстрелам энергообъектов Украины снизилась – британская разведка

Эффективность стратегии россии по обстрелам энергообъектов Украины снизилась – британская разведка

Киев • УНН

 • 706729 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Эффективность стратегии российской армии относительно ударов по энергетической инфраструктуре Украины снизилась, ведь россия израсходовала значительную часть своих пригодных ракет против тактических целей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет разведки министерства Великобритании.

Детали

Разведчики напомнили, что с октября россия неоднократно атаковала энергетическую систему Украины, прежде всего крылатыми ракетами.

"Вероятно, это первый пример попытки россии реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей (SODCIT), ключевого компонента военной доктрины, которую она приняла в последние годы", – говорится в отчете.

Как отметили, эта концепция предусматривала использование ракет большой дальности для ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры Украины, а не по ее вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в итоге заставить лидеров государства капитулировать.

"Удары россии продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, массовым гуманитарным страданиям по всей Украине. Однако их эффективность как стратегии, вероятно, притупилась, поскольку россия уже потратила большую часть своих пригодных ракет против тактических целей. Кроме того, поскольку Украина успешно мобилизовалась в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от SODCIT вероятно меньше, чем если бы он был развернут на начальном этапе войны", – считают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 December 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xZbaD06yRU

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/xE1OlJT6gW

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) December 1, 2022

Напомним

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус сообщил, что этой зимой полностью отремонтировать энергосистему Украины не удастся.

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