Ефективність стратегії росії щодо ударів по енергооб'єктах України знизилася – британська розвідка

Деталі

Розвідники нагадали, що з жовтня росія неодноразово атакувала енергетичну систему України, насамперед крилатими ракетами.

"Імовірно, це перший приклад спроби росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT), ключового компонента військової доктрини, яку вона ухвалила в останні роки", – ідеться у звіті.

Як зазначили, ця концепція передбачала використання ракет великої дальності для ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури України, а не по її збройних силах, щоб деморалізувати населення та зрештою змусити лідерів держави капітулювати.

"Удари росії продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, масових гуманітарних страждань по всій Україні. Однак його ефективність як стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки росія вже витратила велику частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей. Крім того, оскільки Україна успішно мобілізувалася протягом дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект від SODCIT є ймовірно меншим, ніж якби він був розгорнутий на початковому етапі війни", – вважають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xZbaD06yRU



#StandWithUkraine pic.twitter.com/xE1OlJT6gW

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 1, 2022

Нагадаємо

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що цієї зими повністю відремонтувати енергосистему України не вдасться.