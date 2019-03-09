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Дональд Трамп отреагировал на решение суда по Манафорта

Киев  •  УНН

 • 9103 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Суд подтвердил, что “с Россией заговора нет”. Так президент США Дональд Трамп отреагировал в Twitter на решение судьи по делу бывшего главы предвыборной кампании Трампа — Пола Манафорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Как судья, так и юрист по делу Пола Манафорта громко заявили и мир должен услышать, что с Россией нет заговора. Однако, охота на ведьм продолжается, когда присоединить эти заявления к действиям Комитетов по разведке Сената и Палаты представителей и сенатора Бэра. Будет плохо для нашей страны!", - отметил президент США в Twitter.

Судья прямо не отрицал существование заговора, отмечают в СМИ, однако, он отметил, что Манафорт предстал перед судом не за сговор с Россией, а, в основном, за уклонение от налогообложения.

"Он предстал перед судом не за то, что касается заговора с российским правительством по вмешательству в выборы", - заявил Эллис в суде.

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"Думаю, самое важное, что мы сегодня увидели, это то, о чем мы утверждали с первого дня не существует никаких доказательств, что Пол Манафорт был в сговоре с любыми чиновниками из России", - добавил главный адвокат по делу Кевин Даунинг.

Как сообщал УНН, федеральный суд США приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 месяцев заключения за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации, но причислил к отбытого срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой.

Both the Judge and the lawyer in the Paul Manafort case stated loudly and for the world to hear that there was NO COLLUSION with Russia. But the Witch Hunt Hoax continues as you now add these statements to House & Senate Intelligence & Senator Burr. So bad for our Country!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 марта 2019

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