Дональд Трамп отреагировал на решение суда по Манафорта

"Как судья, так и юрист по делу Пола Манафорта громко заявили и мир должен услышать, что с Россией нет заговора. Однако, охота на ведьм продолжается, когда присоединить эти заявления к действиям Комитетов по разведке Сената и Палаты представителей и сенатора Бэра. Будет плохо для нашей страны!", - отметил президент США в Twitter.

Судья прямо не отрицал существование заговора, отмечают в СМИ, однако, он отметил, что Манафорт предстал перед судом не за сговор с Россией, а, в основном, за уклонение от налогообложения.

"Он предстал перед судом не за то, что касается заговора с российским правительством по вмешательству в выборы", - заявил Эллис в суде.

"Думаю, самое важное, что мы сегодня увидели, это то, о чем мы утверждали с первого дня не существует никаких доказательств, что Пол Манафорт был в сговоре с любыми чиновниками из России", - добавил главный адвокат по делу Кевин Даунинг.

Как сообщал УНН, федеральный суд США приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до 47 месяцев заключения за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации, но причислил к отбытого срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой.

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 марта 2019