Доля электромобилей на рынке ЕС выросла почти до 20% в 2026 году – ACEA

Киев • УНН

 • 2680 просмотра

Доля электромобилей в ЕС выросла до 19,7%, а регистрации бензиновых авто упали на 17,7%. Гибриды остаются лидерами рынка с показателем 38,2%.

В Европейском Союзе доля новых электромобилей на рынке в январе-апреле 2026 года выросла до 19,7%. Об этом говорится в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), передает УНН.

Детали

Всего за первые четыре месяца 2026 года в ЕС зарегистрировали 746 899 новых электромобилей, что на фоне государственных льгот и стимулов позволило рынку вырасти на 4,2%.

Наибольший рост регистраций электрокаров среди крупных рынков зафиксировали в Италии (+73,1%), Франции (+48,2%) и Германии (+41,3%).

В то же время гибридные автомобили остаются самым популярным типом транспорта среди покупателей в ЕС – их доля рынка достигла 38,2%.

Доля plug-in гибридов также выросла – до 9,6% рынка против 7,9% годом ранее. Больше всего продажи таких авто выросли в Италии (+99,2%), Испании (+64,3%) и Германии (+17,6%).

В то же время популярность бензиновых и дизельных автомобилей продолжает падать.

По данным ACEA, доля бензиновых авто сократилась до 22,5% рынка против 28,5% в 2025 году. Регистрации таких машин упали на 17,7%.

Наибольшее сокращение продаж бензиновых авто зафиксировали во Франции – на 36,6%. Также двузначное падение произошло в Испании (-18,6%), Италии (-18%) и Германии (-17,2%).

Дизельные автомобили потеряли 16,1% регистраций и на данный момент занимают лишь 7,7% рынка новых авто в ЕС.

