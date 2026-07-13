Доллар и евро снова дорожают: НБУ объявил курс гривны на 14 июля

Национальный банк Украины на 14 июля установил официальный курс гривны на уровне 44,6746 грн/долл., вернувшись к ослаблению гривны - за день на 18 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 14 июля на уровне 51,0541 грн/евро, ослабив гривну за день на 19 копеек.

На 13 июля, по данным НБУ, курс гривны к доллару - 44,4950 грн/долл., к евро - 50,8600 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах на 16 часов понедельника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,38 грн при покупке и 44,88 грн при продаже, евро - 50,70 грн и 51,35 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,65 грн при покупке и 44,75 грн при продаже, евро - по 51,16 грн и 51,35 грн соответственно.

Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд