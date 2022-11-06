Приложение Look to Speak от Google теперь доступно и в Украине

ukru
14 марта, 19:57 • 53272 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 92832 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 100903 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132724 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134921 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111448 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105314 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91562 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111174 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136510 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

14 марта, 17:27 • 19331 просмотра
Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

14 марта, 17:29 • 34830 просмотра
Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

Канада увеличивает взносы в Фонд поддержки энергетики Украины до более 40 млн евро: на что пойдут деньги

14 марта, 17:50 • 19334 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 22551 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 25588 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 231700 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262115 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 199588 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 204903 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240137 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 53272 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 98510 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117743 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120180 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127602 просмотра
Актуальное
Приложение Look to Speak от Google теперь доступно и в Украине

Приложение Look to Speak от Google теперь доступно и в Украине

Киев • УНН

 • 499320 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Приложение Look to Speak от Google, облегчающее общение людям с моторными и речевыми нарушениями, теперь доступно и в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на официальный блог Google Украина, передает УНН.

Детали

Google представил Look to Speak – приложение для Android, которое позволяет выбирать готовые фразы и воспроизводить их вслух благодаря движениям глаз потребителя, – почти два года назад. С тех пор приложение было запущено на 18 языках. Недавно при поддержке первой леди Елены Зеленской Look to Speak сделали доступным на украинском языке.

"Способность общаться и взаимодействовать с людьми вокруг является частью ключевых потребностей каждого. Для большинства она незаметна и автоматическая, как, например, процесс дыхания. Однако в силу разных обстоятельств человек может потерять эту способность, не иметь возможности говорить или пользоваться компьютером, планшетом, мобильным телефоном и другими устройствами. Особенно сейчас, когда война ежедневно умножает риски оказаться в такой ситуации, мы как общество должны объединяться и максимально помогать друг другу преодолевать эти страшные обстоятельства. Приложение Look to Speak от Google. Он помогает людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи общаться посредством движения глаз. Это убирает барьеры в общении, давая возможность каждому и каждой быть услышанными", - подчеркнула Зеленская.

Технологии, реализуемые в приложении, могут помочь людям выражать свои ежедневные потребности, чувства, выражать личность.

По словам Оксаны Ляльки, основательницы и президентки Украинского общества терапии языка и речи, из-за травм и состояний, вызванных войной, вероятно, увеличивается количество людей с нарушением моторики и речи. Кроме того, косвенные воздействия, такие как стресс и недоедание, повышают риск инсульта, который также может привести к моторным и речевым нарушениям, а доступ к терапии этих нарушений остается ограниченным.

"Когда у кого только нарушение речи, он или она еще может общаться письменно. Но когда есть также трудности с моторными функциями, люди могут оказаться без возможности общаться. Благодаря Look to Speak даже если кто-то не может общаться голосом, он может общаться глазами. Это позволяет их окружению, близким слушать и понимать их по-новому. Общение - это двусторонний процесс, и программа Look to Speak может служить в нем мостом", - подчеркнула она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы