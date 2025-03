Приложение Look to Speak от Google теперь доступно и в Украине

Детали

Google представил Look to Speak – приложение для Android, которое позволяет выбирать готовые фразы и воспроизводить их вслух благодаря движениям глаз потребителя, – почти два года назад. С тех пор приложение было запущено на 18 языках. Недавно при поддержке первой леди Елены Зеленской Look to Speak сделали доступным на украинском языке.

"Способность общаться и взаимодействовать с людьми вокруг является частью ключевых потребностей каждого. Для большинства она незаметна и автоматическая, как, например, процесс дыхания. Однако в силу разных обстоятельств человек может потерять эту способность, не иметь возможности говорить или пользоваться компьютером, планшетом, мобильным телефоном и другими устройствами. Особенно сейчас, когда война ежедневно умножает риски оказаться в такой ситуации, мы как общество должны объединяться и максимально помогать друг другу преодолевать эти страшные обстоятельства. Приложение Look to Speak от Google. Он помогает людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи общаться посредством движения глаз. Это убирает барьеры в общении, давая возможность каждому и каждой быть услышанными", - подчеркнула Зеленская.

Технологии, реализуемые в приложении, могут помочь людям выражать свои ежедневные потребности, чувства, выражать личность.

По словам Оксаны Ляльки, основательницы и президентки Украинского общества терапии языка и речи, из-за травм и состояний, вызванных войной, вероятно, увеличивается количество людей с нарушением моторики и речи. Кроме того, косвенные воздействия, такие как стресс и недоедание, повышают риск инсульта, который также может привести к моторным и речевым нарушениям, а доступ к терапии этих нарушений остается ограниченным.

"Когда у кого только нарушение речи, он или она еще может общаться письменно. Но когда есть также трудности с моторными функциями, люди могут оказаться без возможности общаться. Благодаря Look to Speak даже если кто-то не может общаться голосом, он может общаться глазами. Это позволяет их окружению, близким слушать и понимать их по-новому. Общение - это двусторонний процесс, и программа Look to Speak может служить в нем мостом", - подчеркнула она.