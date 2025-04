Додаток Look to Speak від Google відтепер доступний і в Україні

Деталі

Google презентував Look to Speak – додаток для Android, який дозволяє обирати готові фрази та відтворювати їх уголос завдяки рухам очей споживача, – майже два роки тому. Відтоді додаток був запущений 18 мовами. Нещодавно за підтримки першої леді Олени Зеленської Look to Speak зробили доступним українською мовою.

"Здатність спілкуватися та взаємодіяти з людьми навколо є частиною ключових потреб кожного. Для більшості вона є непомітною та автоматичною, як, наприклад, процес дихання. Проте внаслідок різних обставин людина може втратити цю здатність, не мати можливості говорити чи користуватись комп'ютером, планшетом, мобільним телефоном та іншими пристроями. Особливо зараз, коли, війна щоденно множить ризики опинитись у такій ситуації, ми як суспільство маємо об’єднуватись і максимально допомагати одне одному долати ці страшні обставини. Одним із прикладів відповідальної взаємодії України зі світовими технологічними лідерами є локалізація додатку Look to Speak від Google. Він допомагає людям із порушеннями опорно-рухового апарату та мовлення спілкуватися за допомогою руху очей. Це прибирає бар'єри у спілкуванні, даючи можливість кожному і кожній бути почутими", - наголосила Зеленська.

Технології, реалізовані в додатку, можуть допомогти людям висловлювати свої щоденні потреби, почуття, виражати особистість.

За словами Оксани Ляльки, засновниці та президентки Українського товариства терапії мови і мовлення, через травми та стани, спричинені війною, ймовірно, збільшується кількість людей з порушенням моторики та мовлення. Крім того, непрямі впливи, такі як стрес та недоїдання, підвищують ризик інсульту, який також може призвести до моторних та мовленнєвих порушень, а доступ до терапії цих порушень залишається обмеженим.

"Коли у когось лише порушення мовлення, він або вона ще може спілкуватись письмово. Але коли є також труднощі з моторними функціями, люди можуть опинитися без можливості спілкуватися. Завдяки Look to Speak навіть якщо хтось не може спілкуватися голосом, він може спілкуватися очима. Це дозволяє їхньому оточенню, близьким слухати та розуміти їх по-новому. Спілкування — це двосторонній процес, і програма Look to Speak може служити в ньому мостом", - наголосила вона.