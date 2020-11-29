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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 24122 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 82278 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117765 просмотра

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Детское Евровидение-2020: выиграла представительница Франции, украинец - седьмой

Детское Евровидение-2020: выиграла представительница Франции, украинец - седьмой

Киев  •  УНН

 • 64668 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Варшаве в воскресенье, 29 ноября, состоялся детский песенный конкурс "Евровидение-2020". Победила на конкурсе представительница Франции Валентина. Украину представлял 14-летний Александр Балабанов, он занял седьмое место в конкурсе, передает УНН.

Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидели живые включения.

Победила в конкурсе Валентина, как была выбрана FranceTV для представления Франции на детском конкурсе с песней J'imagine. Она набрала 200 голосов зрителей.

14-летний украинец Александр Балабанов выступил на детском Евровидении-2020 под номером 11 с песней "Відкривай" и занял 7-е место со 106 баллами от зрителей.

Лозунг конкурса в этом году - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимал мероприятие во второй раз подряд.

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