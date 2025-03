Детское Евровидение-2020: выиграла представительница Франции, украинец - седьмой

Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидели живые включения.

Победила в конкурсе Валентина, как была выбрана FranceTV для представления Франции на детском конкурсе с песней J'imagine. Она набрала 200 голосов зрителей.

14-летний украинец Александр Балабанов выступил на детском Евровидении-2020 под номером 11 с песней "Відкривай" и занял 7-е место со 106 баллами от зрителей.

Лозунг конкурса в этом году - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимал мероприятие во второй раз подряд.

THE WINNER OF #JESC2020 IS... FRANCE!



CONGRATULATIONS VALENTINA! #MoveTheWorld pic.twitter.com/8rFWZ1doU2