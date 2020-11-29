Детское Евровидение-2020: выиграла представительница Франции, украинец - седьмой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Варшаве в воскресенье, 29 ноября, состоялся детский песенный конкурс "Евровидение-2020". Победила на конкурсе представительница Франции Валентина. Украину представлял 14-летний Александр Балабанов, он занял седьмое место в конкурсе, передает УНН.
Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидели живые включения.
Победила в конкурсе Валентина, как была выбрана FranceTV для представления Франции на детском конкурсе с песней J'imagine. Она набрала 200 голосов зрителей.
14-летний украинец Александр Балабанов выступил на детском Евровидении-2020 под номером 11 с песней "Відкривай" и занял 7-е место со 106 баллами от зрителей.
Лозунг конкурса в этом году - "Сдвинь мир" (Move the World) - призван напомнить о силе единства.
В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.
Конкурс "Детское Евровидение" впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.
Польский общественный вещатель (Telewizja Polska) принимал мероприятие во второй раз подряд.
THE WINNER OF #JESC2020 IS... FRANCE!— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
CONGRATULATIONS VALENTINA! #MoveTheWorld pic.twitter.com/8rFWZ1doU2