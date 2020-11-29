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Дитяче Євробачення-2020: виграла представниця Франції, українець - сьомий

Київ • УНН

 • 64671 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Варшаві в неділю, 29 листопада, відбувся дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2020". Перемогла на конкурсі представниця Франції Валентіна. Україну представляв 14-річний Олександр Балабанов, він зайняв 7-е місце у конкурсі, передає УНН.

Крім записаних номерів учасників конкурсу, глядачі побачили живі включення.

Перемогла у конкурсі Валентіна, як була обрана FranceTV для представлення Франції на дитячому конкурсі з піснею J'imagine. Вона набрала 200 голосів глядачів.

14-річний українець Олександр Балабанов виступив на дитячому Євробаченні-2020 під номером 11 із піснею "Відкривай" і зайняв 7-е місце з 106 балами від глядачів.

Цьогорічне гасло конкурсу — “Зруш світ” (Move the World) — покликане нагадати про силу єдності.

Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.

Пісенний конкурс “Дитяче Євробачення” вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 39 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.

Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) приймав захід удруге поспіль.

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