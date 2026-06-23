Дым от пожара на складе в Лос-Анджелесе пятый день ухудшает качество воздуха в Калифорнии

Фото: Bloomberg

В Лос-Анджелесе пятый день продолжается борьба с крупным пожаром на складе компании Lineage Logistics в районе Бойл-Хайтс. Из-за густого дыма в части Южной Калифорнии зафиксировали нездоровый уровень загрязнения воздуха, а власти объявили чрезвычайное положение, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пожар вспыхнул 17 июня на холодильном складском комплексе площадью около 46,5 тысячи квадратных метров. Власти перекрыли прилегающие улицы для обеспечения работы экстренных служб, а пожарные продолжают круглосуточное тушение огня.

По данным Управления качества воздуха Южного побережья, густой дым накрыл центральную часть округа Лос-Анджелес, долину Сан-Габриэль, восточную часть долины Сан-Фернандо и северо-западные районы долины Сан-Бернардино. Уровень загрязнения мелкодисперсными частицами в отдельных районах достигал отметок от "нездорового для чувствительных групп" до "очень нездорового".

Власти развернули помощь для жителей пострадавших районов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с пожаром. Для местных жителей подготовили 5,5 миллиона респираторов N95, очистители воздуха, питьевую воду и другие необходимые ресурсы.

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Местные власти также открыли центры помощи и призвали жителей вблизи очага возгорания по возможности оставаться дома с закрытыми окнами и дверями.

Ситуацию осложняет то, что склад оборудован толстыми изолированными стенами и солнечными панелями. Кроме того, спасатели учитывают риски, связанные с аммиаком, который используется в системах охлаждения объекта.

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