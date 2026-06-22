Взрыв на СПГ-комплексе в Катаре унес жизни 13 человек, еще 66 ранены
Киев • УНН
В результате взрыва на ключевом комплексе по переработке СПГ в Рас-Лаффане погибли 13 человек, 66 получили ранения. Инцидент произошел во время запуска производства на предприятии Barzan.
Власти Катара сообщили, что в результате взрыва на ключевом СПГ-комплексе в Рас-Лаффане погибли 13 человек, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
"По меньшей мере 13 человек погибли и 66 получили ранения в результате взрыва на ключевом катарском комплексе по переработке СПГ в Рас-Лаффане в воскресенье", заявил в понедельник министр энергетики страны Саад аль-Кааб.
Дополнение
Ранее сообщалось о 54 раненых и 18 пропавших без вести в результате взрыва.
Инцидент во время запуска производства в промышленном городе Рас-Лаффан привел к взрыву и пожару на местном газоснабжающем предприятии Barzan в воскресенье вечером, говорится в заявлении QatarEnergy. Для локализации пожара, который сейчас взят под контроль, были развернуты группы экстренного реагирования.