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Взрыв на СПГ-комплексе в Катаре унес жизни 13 человек, еще 66 ранены

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В результате взрыва на ключевом комплексе по переработке СПГ в Рас-Лаффане погибли 13 человек, 66 получили ранения. Инцидент произошел во время запуска производства на предприятии Barzan.

Взрыв на СПГ-комплексе в Катаре унес жизни 13 человек, еще 66 ранены

Власти Катара сообщили, что в результате взрыва на ключевом СПГ-комплексе в Рас-Лаффане погибли 13 человек, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

"По меньшей мере 13 человек погибли и 66 получили ранения в результате взрыва на ключевом катарском комплексе по переработке СПГ в Рас-Лаффане в воскресенье", заявил в понедельник министр энергетики страны Саад аль-Кааб.

Дополнение

Ранее сообщалось о 54 раненых и 18 пропавших без вести в результате взрыва.

Инцидент во время запуска производства в промышленном городе Рас-Лаффан привел к взрыву и пожару на местном газоснабжающем предприятии Barzan в воскресенье вечером, говорится в заявлении QatarEnergy. Для локализации пожара, который сейчас взят под контроль, были развернуты группы экстренного реагирования.

Юлия Шрамко

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