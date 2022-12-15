Некоторые на 4 часа: из-за вражеского обстрела под Никополем задерживается ряд поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине задерживается ряд поездов в результате повреждения контактной сети под Никополем Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
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"В связи с повреждением контактной сети под Никополем вражеским артобстрелом, Укрзализныцей задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что с задержкой движутся поезда:
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- №62 Одесса – Харьков будет направляться с задержкой на 4 часа;
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- №276 Киев - Запорожье – на 4,5 часа;
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- №119 Львов – Запорожье на 2 часа.
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- №120 Запорожье – Львов на 30 минут.
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Дополнение
Оккупационная российская армия 15 декабря в очередной раз обстреляла артиллерией Никопольский район в Днепропетровской области. Враг ударил по трем громадам. По предварительной информации, два человека получили ранения.