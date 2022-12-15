Некоторые на 4 часа: из-за вражеского обстрела под Никополем задерживается ряд поездов

Цитата

"В связи с повреждением контактной сети под Никополем вражеским артобстрелом, Укрзализныцей задействованы резервные тепловозы для безопасного вывоза из региона", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с задержкой движутся поезда:



№62 Одесса – Харьков будет направляться с задержкой на 4 часа;



№276 Киев - Запорожье – на 4,5 часа;



№119 Львов – Запорожье на 2 часа.



№120 Запорожье – Львов на 30 минут.



Дополнение

Оккупационная российская армия 15 декабря в очередной раз обстреляла артиллерией Никопольский район в Днепропетровской области. Враг ударил по трем громадам. По предварительной информации, два человека получили ранения.