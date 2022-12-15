Деякі на 4 години: через ворожий обстріл під Нікополем затримується низка поїздів

Цитата

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з затримкою рухаються потяги:



№62 Одеса - Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;



№276 Київ-Запоріжжя - на 4,5 години;



№119 Львів - Запоріжжя на 2 години.



№120 Запоріжжя - Львів на 30 хвилин.



Доповнення

Окупаційна російська армія 15 грудня вкотре обстріляла артилерією Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по трьох громадах. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення.