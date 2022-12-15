Деякі на 4 години: через ворожий обстріл під Нікополем затримується низка поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні затримуються низка потягів внаслідок пошкодження контактної мережі під Нікополем на Дніпропетровщині. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Цитата
"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що з затримкою рухаються потяги:
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- №62 Одеса - Харків прямуватиме із затримкою на 4 години;
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- №276 Київ-Запоріжжя - на 4,5 години;
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- №119 Львів - Запоріжжя на 2 години.
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- №120 Запоріжжя - Львів на 30 хвилин.
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Доповнення
Окупаційна російська армія 15 грудня вкотре обстріляла артилерією Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по трьох громадах. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення.