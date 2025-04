Депортация украинских детей и их незаконное усыновление является геноцидом - Кулеба

Цитата

"Депортация украинских детей и передача их в российские приемные семьи для незаконного усыновления являются частью российского геноцида украинцев. Российские чиновники должны предстать перед судом за свои преступления", - написал он.

Детали

К сообщению Кулеба добавил видео от "United 24", в котором юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила, что за геноцид украинского народа, в частности, несет ответственность уполномоченная по правам детей рф Мария Львова-Белова. Она была назначена на эту должность президентом российской федерации владимиром путиным в 2021 году.

Как объясняет эксперт, согласно Римскому уставу МКС, геноцидом считается насильственная передача детей представителей национальной группы в другую группу. Рашевская привела пример усыновления Львовой-Беловой 16-летнего Филиппа из Мариуполя.

"14 августа она написала, что усыновила 16-летнего парня из Мариуполя. Она написала о нем, цитирую, что он скучает по дому, друзьям, своему родному городу Мариуполю. Он не привык жить в большой семье, не был знаком с традициями русского православия, не смотрел русских фильмов и не читал русских книг", - отметила она.

Позже омбудсмен рф опубликовала фото и сообщила, что Филипп получил паспорт гражданина россии, проинформировала правозащитница.

"Именно так выглядит уничтожение национальной группы. Дело не только в гражданстве. Дело в культуре, ментальности, дело в самоидентификации", - отметила она.

Deportations of Ukrainian children and their transfer to Russian foster families for illegal adoptions are part of Russia’s genocide of Ukrainians. Russian officials must stand trial for their crimes. Here’s a legal expert explaining one such case. Follow @United24media for more. pic.twitter.com/FBp7BKkgG0

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023

Напомним

В Минреинтеграции 31 декабря 2022 года сообщили о почти 300 тысячах обращений об исчезновении людей, пленении или депортации.