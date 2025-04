Депортація українських дітей та їх незаконне усиновлення є геноцидом - Кулеба

Цитата

"Депортація українських дітей і передача їх до російських прийомних сімей для незаконного усиновлення є частиною російського геноциду українців. Російські чиновники мають постати перед судом за свої злочини", - написав він.

Деталі

До допису Кулеба додав відео від "United 24", у якому юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська повідомила, що за геноцид українського народу, зокрема, несе відповідальність уповноважена з прав дитини рф Марія Львова-Бєлова. Вона була призначена на цю посаду президентом російської федерації володимиром путіним у 2021 році.

Як пояснює експертка, згідно з Римським статутом МКС, геноцидом вважається насильницька передача дітей представників національної групи до іншої групи. Рашевська навела приклад усиновлення Львовою-Бєловою 16-річного Філіпа з Маріуполя.

"14 серпня вона написала, що всиновила 16-річного хлопця з Маріуполя. Вона написала про нього, цитую, що він сумує за домом, друзями, своїм рідним містом Маріуполем. Він не звик жити у великій родині, не був знайомий з традиціями російського православ'я, не дивився російських фільмів та не читав російських книг", - зазначила вона.

Пізніше омбудсменка рф опублікувала фото та повідомила, що Філіп отримав паспорт громадянина росії, поінформувала правозахисниця.

"Саме так виглядає знищення національної групи. Справа не тільки в громадянстві. Справа в культурі, ментальності, справа в самоідентифікації", - зауважила вона.

Deportations of Ukrainian children and their transfer to Russian foster families for illegal adoptions are part of Russia’s genocide of Ukrainians. Russian officials must stand trial for their crimes. Here’s a legal expert explaining one such case. Follow @United24media for more. pic.twitter.com/FBp7BKkgG0

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023

Нагадаємо

У Мінреінтеграції 31 грудня 2022 року повідомили про майже 300 тисяч звернень щодо зникнення людей, полон або депортацію.