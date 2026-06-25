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Дания хочет аннулировать разрешения на проживание части украинских мужчин

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

В Дании подали законопроект, который ограничивает право на временную защиту для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Вид на жительство будут предоставлять только при условии подтверждения освобождения от военной службы.

Дания хочет аннулировать разрешения на проживание части украинских мужчин

В Дании 25 июня подали законопроект, который лишит украинских мужчин призывного возраста права на временную защиту в стране. Об этом сообщается на сайте Иммиграционной службы Дании, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что законопроект подал министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков. Изменения внесут в Специальный закон о временных разрешениях на проживание для перемещенных из Украины.

Если законопроект примут, это будет означать, что части украинцев впредь, как правило, не будут предоставлять вид на жительство по закону о временной защите для лиц, перемещенных из Украины (далее — специальный закон). Законопроект касается только заявителей, которые подпадают под правила мобилизации в Украине, то есть на данный момент мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Законопроект предусматривает, что:

  • украинские мужчины в возрасте 23–60 лет смогут получить вид на жительство только при условии документального подтверждения освобождения от военной службы;
    • украинские мужчины до 23 лет смогут получить вид на жительство только до достижения этого возраста, после чего продление будет возможным только при наличии подтверждения освобождения от военной службы.

      В случае принятия закона изменения будут применяться ко всем заявлениям на вид на жительство, поданным начиная с 25 июня 2026 года. В то же время заявления, поданные с этой даты, но рассмотренные до вступления в силу новых правил, будут рассматриваться по действующему законодательству.

      Также в случае принятия закона иммиграционная служба будет рассматривать вопрос о возможной отмене видов на жительство, выданных украинским мужчинам 23–60 лет, если заявление было подано после 25 июня 2026 года, но решение принято до вступления в силу новых правил. В таких случаях соответствующих лиц будут уведомлять отдельно.

      Изменения не будут касаться тех, кто уже получил вид на жительство по специальному закону и подал заявление до 25 июня 2026 года. Это также не повлияет на дальнейшее продление их статуса.

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