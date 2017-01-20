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Д.Трамп: 20 января станет днем, когда нация вновь начала управлять страной

Д.Трамп: 20 января станет днем, когда нация вновь начала управлять страной

Киев • УНН

 • 11614 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее власти не работали на людей, а теперь 20 января станет датой, когда нация снова начнет управлять страной. Об этом он заявил во время инаугурационной речи, передает УНН.

"Президент Клинтон, Буш, Обама соотечественники американцы и народы мира, благодарю вас. Каждые 4 года мы собираемся на этом месте и мы благодарны Б.Обаме и первой леди за ту помощь в передаче власти. Они замечательные. Сегодняшняя церемония имеет особое значение, поскольку мы не только мирно передаем власть от одной партии к другой, мы ее передаем из Вашингтона - людям. Прошлые победы не были вашими. Все изменения начинаются сейчас, этот момент принадлежит вам. Он принадлежит каждому американцу, это ваш праздник, США - это ваша страна. Дело не в том, кто контролирует правительство. Важно, чтобы народ контролировал правительство. 20 января запомнится всем тем, как дата, когда нация вновь начала управлять страной", - сказал он.

Напомним, Дональд Трамп принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.

President Donald Trump: "January 20, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again." #Trump45 pic.twitter.com/4LFC3yb6Eg

- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017

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