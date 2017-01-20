Д.Трамп: 20 січня стане днем, коли нація знову почала управляти країною
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що раніше влада не працювала на людей, а тепер 20 січня стане датою, коли нація знову почне управляти країною. Про це він заявив під час інавгураційної промови, передає УНН.
"Президент Клінтон, Буш, Обама співвітчизники американці і народи світу, дякую вам. Кожні 4 роки ми збираємось на цьому місці і ми вдячні Б.Обамі і першій леді за ту допомогу у передачі влади. Вони чудові. Сьогоднішня церемонія має особливе значення, бо ми не лише мирно передаємо владу від однієї партії до іншої, ми її передаємо з Вашингтону - людям. Минулі перемоги не були вашими. Всі зміни починаються зараз, цей момент належить вам. Він належить кожному американцю, це ваше свято, США - це ваша країна. Справа не в тому, хто контролює уряд. Важливо, щоб народ контролював уряд. 20 січня запам’ятається всім тим, як дата, коли нація знову почала управляти країною", - сказав він.
Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.
President Donald Trump: "January 20, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again." #Trump45 pic.twitter.com/4LFC3yb6Eg— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.