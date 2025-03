Crew Dragon впервые в истории перестыковался с МКС

Цитата:

"Dragon перестыковался с Международной космической станцией, завершив свой первый в истории полет для того, чтобы пристыковаться к другому шлюзу, и освободив место для прибытия Crew-2 Dragon через несколько недель, а также CRS-22 Dragon этим летом", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что корабль пристыковался к шлюзу модуля Harmony на МКС.

Ранее сегодня Crew Dragon успешно отстыковался от переднего шлюза модуля Harmony, освободив место для следующей миссии и доставки груза.

Что было ранее

Как сообщал УНН, SpaceX собирается до конца года отправить в космос первую гражданскую миссию. Ранее компания опубликовала имена членов экипажа миссии.

Dragon has re-docked with the @Space_Station , completing its first-ever port relocation flight and making way for arrival of the Crew -2 Dragon in a few weeks, as well as the CRS-22 Dragon this summer https: // t. co / au9pr9Wf3z

- SpaceX (@SpaceX) April 5, 2021