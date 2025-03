Crew Dragon вперше в історії перестикувався із МКС

Цитата:

“Dragon перестикувався з Міжнародною космічною станцією, завершивши свій перший в історії політ для того, щоб пристикуватися до іншого шлюзу, і звільнивши місце для прибуття Crew-2 Dragon через кілька тижнів, а також CRS-22 Dragon цього літа”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що корабель пристикувався до шлюзу модуля Harmony на МКС.

Раніше сьогодні Crew Dragon успішно відстикувався від переднього шлюзу модуля Harmony, звільнивши місце для наступної місії і доставки вантажу.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, SpaceX збирається до кінця року відправити в космос першу цивільну місію. Раніше компанія опублікувала імена членів екіпажу місії.

Dragon has re-docked with the @Space_Station, completing its first-ever port relocation flight and making way for arrival of the Crew-2 Dragon in a few weeks, as well as the CRS-22 Dragon this summer https://t.co/au9pr9Wf3z

— SpaceX (@SpaceX) April 5, 2021