Черноморский флот рф под угрозой даже в новороссийске – британская разведка

Разведчики напомнили, как 18 ноября СМИ сообщили о нападении на нефтяной терминал в новороссийском порту. Рядом с нефтяным терминалом расположена крупная база черноморского флота рф.

Как отметили, ЧФ переместил много своих операций на подлодках в новороссийск после того, как летом Украина нанесла удар по их базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

"Российское командование, вероятно, будет озабочено угрозами для флотилии десантных кораблей, которая базируется в новороссийске. Эти суда относительно уязвимы без сопровождения и играют более важную роль в поставке российских сил в Украину после повреждения Крымского моста в октябре", – сообщили в разведке.

Все подробности этого инцидента еще неизвестны, но любая демонстрация возможности Украины угрожать новороссийску, вероятно, станет дальнейшим стратегическим вызовом для ЧФ, добавили в МО Великобритании.

"Это также еще больше подорвет и без того уменьшенное морское влияние россии в Черном море", – сообщили разведчики.

