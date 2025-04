Чорноморський флот рф під загрозою навіть у новоросійську – британська розвідка

Деталі

Розвідники нагадали, як 18 листопада ЗМІ повідомили про напад на нафтовий термінал у порту новоросійська. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база чорноморського флоту рф.

Як зазначили, ЧФ перемістив багато своїх операцій на підводних човнах до новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму.

"Російське командування, ймовірно, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, яка базується в новоросійську. Ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють важливішу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні", – повідомили в розвідці.

Усі подробиці цього інциденту невідомі, але будь-яка демонстрація змоги України загрожувати новоросійську, ймовірно, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ, додали в МО Великої Британії.

"Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив росії в Чорному морі", – повідомили розвідники.

