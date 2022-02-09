Черный бриллиант, самый крупный из некогда ограненных, продали за 4,3 млн долларов

КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Энигма", крупнейший из известных в мире бриллиантов весом 555 карат продали с молотка в Лондоне в среду за 3,16 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиона долларов, 3,8 миллиона евро). Недавно он впервые был выставлен на обозрение. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.