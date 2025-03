Черный бриллиант, самый крупный из некогда ограненных, продали за 4,3 млн долларов

Детали

Считается, что редкий черный алмаз, или карбанадо, образовался в результате падения метеорита или астероида на Землю свыше 2,6 миллиарда лет назад.

Бриллиант весом 555,55 карата с 55 гранями стоил 3,16 миллионов фунтов стерлингов без учета премии покупателя на онлайн-продажах, проводимых известным лондонским аукционным домом Sotheby's.

Карбонадо обычно встречаются близко к поверхности земли, что предполагает его внеземное происхождение.

"Считается, что этот специфический тип черного бриллианта был создан либо в результате ударов метеоритов, вызывающих естественное химическое осаждение пара, либо внеземного происхождения — в результате взрывов сверхновых, которые сформировали алмазоносные астероиды, которые в конце концов столкнулись с Землей", - говорится в сообщении.

Алмаз, один из самых сложных для огранки материалов, никогда ранее не демонстрировался его неназванным владельцем за последние 20 лет.

Экспертам потребовалось три года, чтобы превратить необработанный алмаз в драгоценность с 55 гранями, и недавно он был выставлен в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне.

"Его форма была вдохновлена ближневосточным символом силы и защиты в форме ладони, Хамсой, которая также связана с числом пять", - заявил Sotheby's.

Sotheby's назвал бриллиант "космическим чудом" перед продажей, который также принимал ставки в криптовалюте.

Добавим

"Enigma" не является бриллиантом ювелирного качества, а карбонадо обычно не используется в ювелирных изделиях и не продается на аукционах, но в последнее время его популярность возросла.

Они обычно используются в промышленном бурении из-за их необычайной твердости.

В прошлом году в Гонконге бриллиант Key 10138 был продан за 12,3 миллиона долларов, выплаченных в криптовалюте.

The world’s largest known cut#diamondis on public display in#Dubaifor the first time ahead of its sale, which is expected to reach 5 million.Https://t.Co/9grIc375fkpic.twitter.com/ziioRMkIRC

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 18, 2022