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Черный бриллиант, самый крупный из некогда ограненных, продали за 4,3 млн долларов

Киев • УНН

 • 54598 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. "Энигма", крупнейший из известных в мире бриллиантов весом 555 карат продали с молотка в Лондоне в среду за 3,16 миллиона фунтов стерлингов (4,3 миллиона долларов, 3,8 миллиона евро). Недавно он впервые был выставлен на обозрение. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Считается, что редкий черный алмаз, или карбанадо, образовался в результате падения метеорита или астероида на Землю свыше 2,6 миллиарда лет назад.

Бриллиант весом 555,55 карата с 55 гранями стоил 3,16 миллионов фунтов стерлингов без учета премии покупателя на онлайн-продажах, проводимых известным лондонским аукционным домом Sotheby's.

Карбонадо обычно встречаются близко к поверхности земли, что предполагает его внеземное происхождение.

"Считается, что этот специфический тип черного бриллианта был создан либо в результате ударов метеоритов, вызывающих естественное химическое осаждение пара, либо внеземного происхождения — в результате взрывов сверхновых, которые сформировали алмазоносные астероиды, которые в конце концов столкнулись с Землей", - говорится в сообщении.

Алмаз, один из самых сложных для огранки материалов, никогда ранее не демонстрировался его неназванным владельцем за последние 20 лет.

Экспертам потребовалось три года, чтобы превратить необработанный алмаз в драгоценность с 55 гранями, и недавно он был выставлен в Дубае, Лос-Анджелесе и Лондоне.

"Его форма была вдохновлена ближневосточным символом силы и защиты в форме ладони, Хамсой, которая также связана с числом пять", - заявил Sotheby's.

Sotheby's назвал бриллиант "космическим чудом" перед продажей, который также принимал ставки в криптовалюте.

Добавим

"Enigma" не является бриллиантом ювелирного качества, а карбонадо обычно не используется в ювелирных изделиях и не продается на аукционах, но в последнее время его популярность возросла.

Они обычно используются в промышленном бурении из-за их необычайной твердости.

В прошлом году в Гонконге бриллиант Key 10138 был продан за 12,3 миллиона долларов, выплаченных в криптовалюте.

The world’s largest known cut#diamondis on public display in#Dubaifor the first time ahead of its sale, which is expected to reach 5 million.Https://t.Co/9grIc375fkpic.twitter.com/ziioRMkIRC

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng)January 18, 2022

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