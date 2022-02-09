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Чорний діамант, найбільший із колись огранених, продали за 4,3 млн доларів

Чорний діамант, найбільший із колись огранених, продали за 4,3 млн доларів

Київ • УНН

 • 54599 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. "Енігма", найбільший з відомих у світі діамантів вагою 555 каратів, продали з молотка в Лондоні в середу за 3,16 мільйона фунтів стерлінгів (4,3 мільйона доларів, 3,8 мільйона євро). Нещодавно його вперше було виставлено на огляд. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Вважається, що рідкісний чорний алмаз, або карбанадо, утворився внаслідок падіння метеориту або астероїду на Землю понад 2,6 мільярда років тому.

Діамант вагою 555,55 карата з 55 гранями коштував 3,16 мільйонів фунтів стерлінгів без урахування премії покупця на онлайн-продажах, проведених відомим лондонським аукціонним будинком Sotheby's.

Карбонадо зазвичай зустрічаються близько до поверхні землі, що передбачає його позаземне походження.

"Вважається, що цей специфічний тип чорного діаманта був створений або в результаті ударів метеоритів, що викликають природне хімічне осадження пари, або позаземного походження — в результаті вибухів наднових, які сформували алмазоносні астероїди, які зрештою зіткнулися з Землею", - йдеться в повідомленні.

Алмаз, один із найскладніших для огранювання матеріалів, ніколи раніше не демонструвався його неназваним власником за останні 20 років.

Експертам знадобилося три роки, щоб перетворити необроблений алмаз на коштовність із 55 гранями, і нещодавно він був виставлений у Дубаї, Лос-Анджелесі та Лондоні.

"Його форма була натхненна близькосхідним символом сили та захисту у формі долоні, Хамсою, яка також пов'язана з числом п'ять", - заявив Sotheby's.

Sotheby's назвав діамант "космічним дивом" перед продажем, який також приймав ставки у криптовалюті.

Додамо

"Enigma" не є діамантом ювелірної якості, а карбонадо зазвичай не використовується в ювелірних виробах та не продається на аукціонах, але останнім часом його популярність зросла.

Вони зазвичай використовуються у промисловому бурінні через їхню надзвичайну твердість.

Минулого року в Гонконгу діамант Key 10138 було продано за 12,3 мільйона доларів, виплачених у криптовалюті.

The world’s largest known cut #diamond is on public display in #Dubai for the first time ahead of its sale, which is expected to reach 5 million.https://t.co/9grIc375fk pic.twitter.com/ziioRMkIRC

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 18, 2022

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