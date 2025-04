Чорний діамант, найбільший із колись огранених, продали за 4,3 млн доларів

Деталі

Вважається, що рідкісний чорний алмаз, або карбанадо, утворився внаслідок падіння метеориту або астероїду на Землю понад 2,6 мільярда років тому.

Діамант вагою 555,55 карата з 55 гранями коштував 3,16 мільйонів фунтів стерлінгів без урахування премії покупця на онлайн-продажах, проведених відомим лондонським аукціонним будинком Sotheby's.

Карбонадо зазвичай зустрічаються близько до поверхні землі, що передбачає його позаземне походження.

"Вважається, що цей специфічний тип чорного діаманта був створений або в результаті ударів метеоритів, що викликають природне хімічне осадження пари, або позаземного походження — в результаті вибухів наднових, які сформували алмазоносні астероїди, які зрештою зіткнулися з Землею", - йдеться в повідомленні.

Алмаз, один із найскладніших для огранювання матеріалів, ніколи раніше не демонструвався його неназваним власником за останні 20 років.

Експертам знадобилося три роки, щоб перетворити необроблений алмаз на коштовність із 55 гранями, і нещодавно він був виставлений у Дубаї, Лос-Анджелесі та Лондоні.

"Його форма була натхненна близькосхідним символом сили та захисту у формі долоні, Хамсою, яка також пов'язана з числом п'ять", - заявив Sotheby's.

Sotheby's назвав діамант "космічним дивом" перед продажем, який також приймав ставки у криптовалюті.

Додамо

"Enigma" не є діамантом ювелірної якості, а карбонадо зазвичай не використовується в ювелірних виробах та не продається на аукціонах, але останнім часом його популярність зросла.

Вони зазвичай використовуються у промисловому бурінні через їхню надзвичайну твердість.

Минулого року в Гонконгу діамант Key 10138 було продано за 12,3 мільйона доларів, виплачених у криптовалюті.

The world’s largest known cut #diamond is on public display in #Dubai for the first time ahead of its sale, which is expected to reach 5 million.https://t.co/9grIc375fk pic.twitter.com/ziioRMkIRC

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 18, 2022