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Из-за "вулканического цунами" на Филиппинах могут эвакуировать более 200 тысяч человек

Из-за "вулканического цунами" на Филиппинах могут эвакуировать более 200 тысяч человек

Киев  •  УНН

 • 12854 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. После извержения вулкана Тааль около столицы Филиппин - Манилы, есть вероятность "вулканического цунами", что может привести эвакуацию более 200 тысяч жителей одного из островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

"Чиновники на Филиппинах предупредили жителей о возможном "вулканическом цунами" после извержения небольшого вулкана близ столицы Манилы", - пишут в издании.

Так, на одном из островов рекомендовали провести "полную эвакуацию", а также дополнительные эвакуации в районах, в радиусе 8 миль от главного кратера вулкана. Предупреждены об опасности также районы к северу от вулкана.

Как сообщают в Bloomberg, эвакуировать нужно все больше и больше людей, ведь 200 тысяч людей может остаться без крова в результате извержения и его последствий.

"Пока в районе Тааль были эвакуированы более 6000 человек. Это число может вырасти до более 200 тысяч человек на основе плана действий в провинции Батангас, в котором отмечено, что 11 городов может затронуть стихия", - пишут в издании.

Также отмечается, что из-за извержения вулкана, уже закрыто Международный аэропорт Манила имени Ниноя Акино, а тысячи людей уже покинули эту территорию.

Напомним, вулкан Тааль на Филиппинах начал выпускать гигантские облака пепла, что заставило власти начать эвакуацию около 8000 человек, проживающих неподалеку.

VIDEO: Lava and columns of ash are spewing from a volcano south of the Philippine capital, grounding hundreds of flights and forcing thousands to evacuate pic.twitter.com/2WtjtWYjar

— AFP news agency (@AFP) January 13, 2020

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