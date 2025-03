Через "вулканічне цунамі" на Філіппінах можуть евакуювати понад 200 тисяч людей

"Чиновники на Філіппінах попередили жителів про можливе "вулканічне цунамі" після виверження невеликого вулкана біля столиці Маніли", - пишуть у виданні.

Так, на одному із островів рекомендували провести "повну евакуацію", а також додаткові евакуації в районах, у радіусі 8 миль від головного кратера вулкана. Попереджені про небезпеку також райони на північ від вулкана.

Як повідомляють у Bloomberg, евакуювати потрібно все більше і більше людей, адже 200 тисяч людей може залишитися без домівок внаслідок виверження та його наслідків.

"Поки що в районі Таалу було евакуйовано понад 6000 людей. Це число може зрости до понад 200 000 людей, на основі плану дій у провінції Батангас, у якому зауважено, що 11 міст може зачепити стихія", - пишуть у виданні.

Також зазначається, що через виверження вулкану, вже закрито Міжнародний аеропорт Маніла імені Ніноя Акіно, а тисячі людей вже покинули цю територію.

Нагадаємо, вулкан Тааль на Філіппінах почав випускати гігантські хмари попелу, що змусило владу почати евакуацію близько 8000 людей, які проживають неподалік.

VIDEO: Lava and columns of ash are spewing from a volcano south of the Philippine capital, grounding hundreds of flights and forcing thousands to evacuate pic.twitter.com/2WtjtWYjar

— AFP news agency (@AFP) January 13, 2020