Через "вулканічне цунамі" на Філіппінах можуть евакуювати понад 200 тисяч людей

КИЇВ. 13 січня. УНН. Після виверження вулкана Тааль біля столиці Філіппін - Маніли, є ймовірність "вулканічного цунамі", що може спричинити евакуацію понад 200 тисяч жителів одного із островів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.